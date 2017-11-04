شهدت فعالية “نيترو سيرك” التي أقامتها هيئة الترفيه، مساء امس (الجمعة)، في استاد الملك فهد الدولي بالرياض حضور عدد كبير من العائلات لمشاهدة الفعالية.
وستعيد الهيئة إقامة الفعالية نفسها كذلك اليوم السبت، عند الساعة 5:30 مساء وحتى الساعة 8 مساءً، وسيكون الحضور متاحاً للعائلات والأفراد على حد سواء.
وكانت “روزنامة الترفيه” قد أعلنت أن الفعالية ستشهد مشاركة أكثر من 30 رياضياً محترفاً، حيث قدموا استعراضات بالدراجات النارية والهوائية، واستعراضات أخرى بالزلاجات.وفق “أخبار 24”.
تنظيم جميل عرض #نايتروسيرك رائع👍🏼#شكرا_هيئة_الترفية و @TimeEntSApic.twitter.com/QJVicVCdEr
— فارس الناصر (@FARE_S) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧
#نايتروسيرك pic.twitter.com/fFyfJWL3Rh
— 🎖 (@2h2hh) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج