قدّمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدة نصائح للمستخدمين لتحصين أنفسهم من الوقوع ضحية للهجمات ألإلكترونية والقراصنة بهدف الكشف عن المعلومات السرية مثل كلمات السر الخاصة أو معلومات الحساب المصرفي.
ونصحت الهيئة بضرورة الاحتفاظ بنسخ احتياطية بشكل منفصل عن الشبكة واختبارها بشكل دوري، والتواصل فوراً مع المختصين في منشأتك للإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.
وأضافت أنه ينبغي فحص الرابط في خانة العنوان في المتصفح والتأكد من أنه عائد للجهة أو البنك الذي تقصده، مع ضرورة وجود الاتصال المشفر، وذلك بالتأكد من وجود الأحرف التالية في بداية الرابط (https).
وطالبت الهيئة المستخدمين بعدم اتباع الروابط التي تقود لصفحات تطلب منهم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور مطلقا، مع الوضع في الاعتبار أنه بالإمكان الوصول لمواقع البنوك أو البريد الإلكتروني فقط من الروابط المخزنة لدى المستخدم في المفضلة أو البحث في مواقع البحث العالمية.
ونصحت بتغيير كلمة السر الخاصة بالمستخدم فور حصول شك في إمكانية تسربها إلى مستخدم آخر، حيث إن التأخر في تغيير كلمة السر يؤدي إلى اطلاع المخترق على البيانات السرية أو نسخها، مشيرةً إلى تجنب تزويد أي شخص بكلمة المرور الخاصة بك مطلقا ومهما كانت المبررات، سواء كان ذلك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن خبراء في أمن المعلومات والاتصالات حذروا من ارتفاع ملحوظ في نشاط فريق “قراصنة غزة” الذي يستهدف كثيراً من المؤسسات والشركات في السعودية والإمارات وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج