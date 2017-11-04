أصدرت أمانة المدينة المنورة، توضيحا حول مقطع الفيديو الذي وثقه مواطن، وأظهر عامل نظافة مسناً يقوم بالعمل على تنظيف أحد الطرق الجبلية وقت الظهيرة.
وأكدت الأمانة، وفقا لـ “عكاظ”، أن عامل النظافة الذي ظهر في مقطع الفيديو لا يتبع بلدية المليليح، مشيرة إلى أن الأمانة غير مسؤولة عن وجود العامل في هذه المنطقة.
وكان الفيديو قد أظهر عاملا مسنا من إحدى الجنسيات الآسيوية يقوم بتنظيف أحد الطرق وسط الجبال بعد مركز المليليح (50 كيلومترا شمالي المدينة المنورة)، فيما ناشد موثق المقطع أمين المدينة المنورة التدخل والنظر في وضع العامل.
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