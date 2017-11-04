افتتح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الامير سلطان للخدمات الصحيه بالخرج الدكتور .عبدالله برناوي ومسؤل العلاقات العامه / تركي صالح العامر ،و بحضور الاعلامي / علي الغامدي
معرض اليوم العالمي للتغذيه / وشارك قسم التغذيه بنخبه من الاخصائين بدعم من رئيس القسم الأستاذ عبدالله الجمعه وبمشاركة قسم التوعية والتثقيف الصحي بركن للأمراض المزمنة وأهميتها وشارك صالات الطفيل للياقه البدنيه بجهاز خاص بقياس كتلة الدهون بالجسم وتعريف بأهمية المحافظه على الوزن المثالي ، الاركان المخصصة من قسم التغذيه كالتالي : قسم التغذيه والأمراض المزمنة
ركن التسوق الذكي ،
ركن سلامه الغذاء ،
ركن تغذيه الاطفال ،
ركن التغذية والأمراض المزمنة
ورعاية كلا من : شركة ابوت و مياه الموارد الصحية وشركة منارة الافق للاعاشة
وصاحب المعرض مسرح الطفل تحت قيادة فرقة السيح الترفيهية …
مع تمنياتنا للجميع بالصحة……
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج