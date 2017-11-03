فى والد “طفل محافظة خميس مشيط” الذي ظهر في مقطع فيديو يبكي ويشكو تعنيف والده له، وتهديد خاله لأمه المطلقة، أنه تعرض للطفل بالضرب أو التعنيف، فيما كشفت إمارة عسير عن تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة.
وقال والد الطفل، ويُدعى أبو صالح، في مداخلة له عبر برنامج “يا هلا”: “يعلم الله كم كنت أحب هذا الولد وأعامله بكل عطف وحنان، حسبي الله على كل من طلع هذا الفيديو ونشره، وأسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطيت لهذا الولد”، كاشفا عن أن “الطفل ذهب للشرطة فعلا قبل ذلك ولم تجد الشرطة شيئا عليّ ويعلم الله إنه يفتري عليّ رغم أنني احتويته”.
وتابع: “كم كنت أحب هذا الولد وأعامله بكل عطف وحنان”، مشيرا إلى أنه كان دائم التوجيه للطفل وتصحيح تصرفاته، مؤكدا أنه لم يجد منه إلا عقوقا وعدم تجاوب رغم أن عمره 15 عاما.
وأردف أن الطفل يخالط رجالا أكبر منه في السن، ويعلمونه أشياء خاطئة، مؤكدا أنهم هم من قاموا بتصوير الفيديو وعلموه هذا الكلام، كما أن الولد يعيش معي في فترة الدراسة، ولم أضربه أبدًا، ولم أمنعه عن أمه، وأنه ظلمني وآذاني.
من جهته، دافع خال الطفل، ويُدعى “أبو عبدالله” عن نفسه قائلاً: “يشهد الله أنني عاملت صالح مثل ولدي، وكل ما نحاول أن نفعله هو توجيهه لتحسين سلوكياته العنيفة”، مشيرا إلى أن الطفل أصبحت له سلوكيات عدوانية، وصلت للاعتداء على أمه بسكين وحبسها مرة في غرفتها.
من جانبه، أكّد المتحدث باسم إمارة عسير، سعد آل ثابت، أن قضية الطفل قيد التحقيق مع جميع الأطراف، ولا يمكن أن ندلي بمعلومات تفصيلية عنها حتى لا نُحرج الأسرة، مشيرا إلى أنه تم التحقيق مع والد وخال الطفل، وأحيلت التحقيقات للنيابة العامة، والولد في دار الحماية الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.
والد الطفل المعنف في عسير يدعو على نفسه، ويقول لمذيع #برنامج_ياهلا: قل آمين.. وهكذا رد عليه @Mofareh5 pic.twitter.com/OYVt67Em5S
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧
خال الطفل المعنف في عسير لـ #برنامج_ياهلا
الطفل أصبحت له سلوكيات عدوانية، وصلت للاعتداء على أمه بسكين وحبسها مرة في غرفتها pic.twitter.com/JhaKZHRR0t
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧
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