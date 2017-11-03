وثق مقطع فيديو زحاما شديدا على جسر الملك فهد في الاتجاهين، مساء اليوم (الجمعة)، بعد تكدس مئات المركبات دون حراك، فيما أكدت السلطات البحرينية أن كبائن الجسر تعمل بكامل طاقاتها لاستيعاب الكثافة الكبيرة.
وأوضح العميد عبدالرحمن صالح سنان الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، أن كبائن جسر الملك فهد تعمل بكامل طاقتها من أجل استيعاب الكثافة الكبيرة في عدد المسافرين القادمين إلى المنامة.
وبين أنه لمجابهة كثافة القادمين خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، تم تحويل عدد من مسارات الخروج بجانب فتح كبائن إضافية، بما يسمح بدخول مزيد من القادمين، مقدما اعتذاره للمسافرين القادمين عن أي تأخير حدث.وفق “أخبار 24”.
فيديو ..
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كثافة مسافرين يشهدها جسر الملك فهد اليوم الجمعة .
.#السعودية #البحرين #المملكة
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— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧
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