أوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الدكتور هاني زهران، أن الهزة الأرضية التي رصدتها محطات الرصد الزلزالي بالقرب من النماص بمنطقة عسير، تلاها عدد 6 هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين 1.1 و1.7 درجة على مقياس ريختر.
وأبان زهران أن سبب الهزة الأرضية بحسب ما أظهرت الخرائط الجوية المغناطيسية هو التقاء ثلاثة صدوع تأخذ اتجاه شمال شمال غرب – جنوب جنوب شرق (الصدوع الموازية للبحر الأحمر)، وشمال شرق – جنوب غرب (صدوع ذات إزاحة جانبية)، وشمال جنوب.
ولفت إلى أن أثر الهزة امتد إلى مدينة النماص وبيشة والقرى المجاورة (حلباء وآل جميل والغرة والمدانة وخشرم وآل قحطان والفرعة وآل عمر).
وكانت هيئة المساحة الجيولوجية رصدت هزة أرضية صباح اليوم الجمعة على بعد 16 كلم شمال غرب محافظة النماص بمنطقة عسير في حوالي الساعة الرابعة فجراً، حيث بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر، وحدثت على عمق 9.1 كلم. وفق”أخبار24″.
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