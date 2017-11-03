تسلمت وكالة الثروة السمكية، التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الحيوان البحري النافق الذي عثر عليه أحد المواطنين بأحد الشواطئ بينبع، وذلك لفحصه والتحقق من نوعه.
وأوضح المواطن الذي عثر على الحيوان “سعد بن طحيمر السناني”، وفقاً لصحيفة “سبق”، أنه علم من قوات حرس الحدود بمحافظة ينبع البحر أنه تم تسليم الحيوان البحري لوكالة الثروة السمكية.
وكان المواطن أبلغ الجهات “حرس الحدود”، ووكالة الثروة السمكية بالحيوان الذي عثر عليه خلال ممارسته الرياض بالشاطئ، ونشر مقطع فيديو يُظهر تفاصيل الحيوان الغريب.
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