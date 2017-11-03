أعلن جيش النظام السوري بسطه سيطرته الكاملة على مدينة دير الزور، التي تعد آخر مدينة كبرى يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.
وذكرت الوكالة السورية لأنباء “سانا” أن الجيش تمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم “داعش” فيها.
من جهة أخرى، قال مصدر عسكري للتلفزيون الرسمي إن جيش النظام بدعم من القوات الرديفة والحليفة أكمل تحرير مدينة دير الزور من قبضة “داعش”، بعد أن قضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين ودمرت سلاحهم وعتادهم.
وبث التلفزيون السوري صوراً لمراسله في دير الزور وهو يخلع سترته الواقية من الرصاص، ويقول: “إنه لم يعد بحاجة إليها بعد الآن”.
وكان جيش النظام السوري اقتحم دير الزور في سبتمبر الماضي بهدف إنهاء حصار “داعش” لأجزاء من المدينة على مدى ثلاث سنوات، وقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس أن “قوات النظام والمقاتلين المتحالفين مع دعم جوي روسي يسيطرون بشكل كامل على مدينة دير الزور. وفق”أخبار24”.
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