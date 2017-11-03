يجري الفريق الطبي المتخصص في فصل التوائم السيامية، عملية جراحية لفصل التوأم السيامي السوداني “جود وجنى”، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، يوم الأحد المقبل، وذلك بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
جاء ذلك على لسان المشرف العام على مركز الأمير سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالعزيز الربيعة، الذي يرأس الفريق الطبي الجراحي المكلف بإجراء العملية، والتي بحسب مصادر مطلعة ستجرى يوم الأحد المقبل.
وأوضح الدكتور الربيعة، أن التوأم السيامي “جنى وجود” ملتصقتان من جهة الصدر، وبينهما اشتراك في الكبد وأغشية القلب، وتعانيان من صعوبة في التنفس والتهابات متكررة، بالإضافة لوجود عيوب خلقية في الأوعية الدموية، مشيراً إلى أن نسبة نجاح العملية تصل إلى 60%. وفق”أخبار24″.
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