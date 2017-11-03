تبرع مواطن بمنطقة القصيم بعشر قطع أراضٍ في شمال مدينة بريدة لجمعية الإسكان الأهلية بالمحافظة.
وعبر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل عن تقديره لمبادرات رجل الأعمال عبدالعزيز الدهش الاجتماعية، مبيناً أنها تعكس وفاءه ودعمه لقضايا المنطقة.
وأبان خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس الخميس رجل الأعمال الدهش أن الدعم الذي تم تقديمه للجمعية سيساعدها في تقديم مشروعات إسكانية للعديد من الأسر المحتاجة للسكن.
من جهته، قال الدهش إن ما قدمه هو جزء يسير مما يستحقه هذا الوطن المعطاء، مبيناً أن ما وجده أبناء هذا الوطن من قيادتهم ووطنهم طوال عقود انعكس على أبنائه الذين يقدمون كل غال ونفيس له الآن. وفق”أخبار24″.
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