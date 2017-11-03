نفت مصادر صحة ما تردد حول صدور نظام جديد لمنح الجنسية السعودية للأجانب المولودين في المملكة.
وأوضحت المصادر أن الرسالة المتداولة بوسائل التواصل بهذا الشأن تعود لعام 2007، التي شهدت صدور تعديلات على نظام الجنسية حول آلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية.
وأكدت أنه لم يصدر منذ ذلك الحين أي تعديل بخصوص تجنيس المواليد، مشددةً بحسب “عكاظ” على أنه في حال صدور أي توجيهات سيتم الإعلان عنها وفق الآلية المتبعة. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج