نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مزاعم شخص ظهر في مقطع فيديو وادعى أن شخصاً آخر سرق جنسيته وحاول دهسه بالسيارة وأن معاملته في الأحوال المدنية بصبيا وجازان معطلة منذ 39 عاماً.
وقال الناطق الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، وفقاً لـ”سبق” إن هذا الشخص تم البحث في السجلات ولم يتضح أنه سبق أن مُنح حفيظة نفوس، ورقم الحفيظة الذي يدعي أنه له هو في الحقيقة يخص شخصًا آخر، ولم تثبت صحة ادعائه.
واتهم الشخص المشار إليه خلال مقطع فيديو متداول شخصاً آخر بسرقة هويته وحمل نفس اسمه، زاعماً أن لديه زوجتان و20 طفلاً، مناشدًا الجهات المسؤولة إنصافه.
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