تعلن الجهات المختصة خلال الأيام القليلة المقبلة التوصيات التي خرجت بها اللجنة المشكلة من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل بشأن الترتيبات اللازمة لتطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة.
وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إن الإعلان عما وصلت له اللجنة الثلاثية سيكون خلال أيام قريبة، مبيناً خلال حديث لقناة “الإخبارية” أنه سيتم تحديد كيفية التعامل مع المرأة ميدانياً أو إدارياً.
وانتهت قبل أيام مهلة الـ30 يوماً التي حددها الأمر السامي للجنة الثلاثية للرفع بتوصياتها حول الترتيبات اللازمة لتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية وإصدار رخص القيادة للسيدات، تمهيداً للسماح للمرأة بالقيادة بدءاً من 10 شوال من العام الحالي. وفق”أخبار24″.
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