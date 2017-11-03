يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم إعداداته المتعلقة بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وضمن هذه الإعدادات وصلت اليوم الجمعة بعثة الأخضر السعودي إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، للدخول في معسكره الإعدادي هناك.
وسيستمر معكسر الأخضر الإعدادي في لشبونة من 3 إلى 14 نوفمبر الجاري، يخوض خلاله 3 مباريات ودية، بناء على طلب المدير الفني للمنتخب، في حين ستكون جميع الحصص التدريبية مغلقة، ما عدا الحصص التدريبية التي تسبق اللقاءات الودية المزمعة.
يذكر أن سفير المملكة لدى البرتغال عادل بخش كان قد استقبل البعثة في مطار لشبونة الدولية، بجانب عدد من منسوبي السفارة.
وكانت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اتجهت مساء أمس (الخميس)، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة على متن طائرة خاصة، واستبعد المدير الفني للأخضر إدغاردو باوزا، المدافع عبدالله الحافظ ولاعب الوسط نواف العابد فيما استدعى مدافع القادسية محمد خبراني.
وجاء قرار استبعاد الحافظ والعابد بناءً على إصابة الحافظ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي وعودة الإصابة السابقة للعابد. حسب ماذكره التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.وفق”أخبار24″.
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