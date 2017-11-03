تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة ، مساء غداً السبت ،لمشاهدة القمة العربية العربية ،والتي ستجمع نادي الوداد المغربي ، بالنادي الأهلي المصري ،بإياب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا .
حيث بات يكفي الوداد التعادل السلبي فقط في الغد من أجل التأهل لأول مرة في تاريخه إلى بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة الشهر المقبل وتكرار الإنجاز الذي حققه منافسه العتيد الرجاء.
يذكر بأن لقاء الذهاب قد إنتهى بالتعادل بهدف لهدف ، في المباراة التي أقيمت بمصر وفق”أخبار24″.
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