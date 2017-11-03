انتقد نادي برشلونة الرياضي قرار أسبانيا بإصدار أمر اعتقال لثمانية من وزراء كتالونيا السابقين يوم الخميس وسعيها لإصدار مذكرة اعتقال في أنحاء أوروبا للقبض على زعيم الإقليم السابق كارلوس بوجديمون المقيم في بروكسل منذ الاثنين الماضي.
وقال النادي في بيان إن “برشلونة يشعر بالاستياء إزاء أحكام السجن الصادرة اليوم من المحكمة الوطنية ويعلن تضامنه مع أولئك المتضررين وأسرهم”.
وأضاف أن “برشلونة لا يعتبر أعمالا مثل تلك تسهم في بناء سبل نحو الحوار والاحترام، وهو دائما ما ندافع عنه كناد”.
كانت الحكومة الإسبانية قد حددت موعد إجراء انتخابات الإقليم يوم 21 ديسمبر، وهو يأتي قبل يومين من استضافة فريق ريال مدريد لبرشلونة في لقاء الكلاسيكو. وفق”أخبار24″.
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