أعترف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حمد الصنيع، بأنه تعرض للضغط لإقالة مدرب الفريق الكروي الأول التشيلي خوسيه سييرا ولكنه أصر على استمراره لاقتناعه به، موضحا بأن ديون الاتحاد طويلة الأجل ووصلت إلى 312 مليون ريال.
قال حمد الصنيع في تصريحات لبرنامج أكشن يا دوري: ” وعدت بالشفافية وسأكون واضحا مع الجميع بخصوص نادي الاتحاد، ويجب أن نتكاتف جميعا لحل مشاكل النادي”.
أضاف: ” ديون نادي الاتحاد طويلة الأجل وصلت 312 مليون ريال، وقرار منع التسجيل فترتين وفر على النادي أكثر من 50 مليون ريال، ومبلغ الـ 10 ملايين ريال الذي حصلنا عليه من هيئة الرياضة تم صرفة في 3 ساعات، وأعضاء مجلس الإدارة يستطيعون تنمية المداخيل”.
تابع: ” تعرضت للضغط لإقالة المدرب خوسيه سييرا لكنني مقتنع به، واجتمعت معه لكي يعطي الفرصة والتنافسية بين اللاعبين وحصل ذلك، والاهتمام في الفريق الأول تسبب بنسيان الفئات السنية وضعف مستوى الفريق حالياً، والدعم المادي ليس كل شيء حاليا ولا أحتاج للذهاب لمنصور البلوي، ولملمت البيت الاتحادي أهم بالوقت الحالي، ودعم الجمهور سيعيد الفريق كما حدث في مباراة الفتح ودعمهم سيعيد الداعمين الشرفيين لأن الجمهور جذاب”.
أشار: ” الوضع الحالي للنادي يحتاج إلى وقفة جميع الاتحاديين، والنادي سابقا كان “بيئة طاردة” وعندما يتم حل هذه المشاكل سيعود الاتحاد كما كان ويعود الداعمين، وليس مهما كم سأدفع للاتحاد لكن الأهم ماذا سأفعل للنادي، ومن سيعطي دعم مادي سيحصل على مقابل، ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ يريد حل قضايا نادي الاتحاد وتصحيح وضعه ونحن معه على خط مفتوح، ونتائج التحقيقات في هيئة الرقابة ستحتاج أكثر من أسبوعين لكنها تعمل بشكل سريع”.
أردف: ” نعمل على حل مشاكل الجهاز الطبي في النادي كما أننا سنقوم بمراجعته وسيكون هناك برنامج لمنع أسباب الإصابات، ونجم فريق الاتحاد فهد المولد سيعود خلال أسبوعين، ولا أستطيع التعاقد مع أي لاعب لنهاية الموسم حتى بالفئات السنية والمواليد والهواة، ويزعجني كثيرا عدم تواجد أي لاعب اتحادي بالمنتخب السعودي الأول حالياً”.
زاد الصنيع: ” بسبب قضية سوزا ندفع 100 ألف يورو شهريا، والنجم الدولي فهد المولد لم يرفض التجديد وهو ابن الاتحاد وحريص على البقاء في النادي ولا خوف على مستقبله معنا”.
وختم الصنيع، بقوله: ” جمهور الاتحاد مؤثر على اللاعبين وتتغنى به الجماهير الأخرى، وغيابهم أكمل الناقص في مشاكل الفريق، وأنا على تواصل مع الداعمين المؤثرين، والجمهور هو الأداة الأهم في كل نجاحات نادي الاتحاد، وندرس فكرة تخفيض التذاكر، والمدرب الروماني السابق للاتحاد بيتوركا كسب قضيته ضد الاتحاد بـ5 ملايين يورو والاستئناف سيحفظ حقوق النادي الاتحادي، والحساب البنكي للأندية قد ينهي ديون الاتحاد ويفتح المجال للاستثمار، ومصاريفنا 6 مليون شهريا، وسنحاول تفعيل المجلس التنفيذي لنادي الاتحاد، واللاعبين لديهم الإصرار وسننافس لنحقق كأس الملك هذا الموسم”.
#اكشن_يا_دوري
حمد الصنيع: ديون #الاتحاد طويلة الأجل وصلت 312 مليون ريال.. تعرضت للضغط لإقالة سييرا لكنني مقتنع فيه pic.twitter.com/501c55il4U
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) 2 novembre 2017
#اكشن_يا_دوري
حمد الصنيع: ننتظر قرارا خلال شهر في قضية اللاعب سعيد المولد وسنحاول بكل ما نستطيع لنحفظ حقوق النادي الاتحادي pic.twitter.com/RJuD6fZiTs
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) 2 novembre 2017
حمد الصنيع: الحساب البنكي للأندية قد ينهي ديون #الاتحاد وتفتح المجال للاستثمار.. مصاريفنا 6 مليون شهريا.. #وليد_الفراج:
سأكون أول الداعمين pic.twitter.com/3aT2gqdqv3
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) 2 novembre 2017
#اكشن_يا_دوري وفق”أخبار24″.
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