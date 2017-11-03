نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج فعاليات التوعية بسرطان الثدي وذلك بالتعاون مع مجمع عيادات طبيبك وجمعية زهرة لسرطان الثدي حيث اشتملت الفعاليات على محاضرة توعوية عن المرض وأعراضه ، وطرق الفحص واكتشافه .
حيث قدمت الدكتورة زينب الأمير أخصائية النساء والولادة في مجمع عيادات طبيبك بمحافظة الخرج محاضرة عن طرق الفحص والعلاج، وجرى خلال المحاضرة بعض المناقاشات والإستفسارات من قبل الموظفات للطبيبة .
ثم قدمت مديرة المركز أ/ ساره العسكر شكرها للجميع وقامت بتكريم منسوبات المجمع وكذلك المتطوعات من جمعية زهرة..
انتقل الحضور بعد ذلك إلى الأركان المصاحبة ( ركن جمعية زهرة، ركن مجمع عيادات طبيبك، وركن المركز) حيث اشتملت الأركان على مجموعة من البرشورات التوعوية بالمرض..
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