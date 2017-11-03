أعرب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عن استنكار المملكة الشديد لما ورد في تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار “اللجنة الرابعة” حول البند 50 والخاص بالأعمال المتعلقة بالألغام، والمتعلق بتقديم المنظمة مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية، وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.
وطالب الوفد السعودي بإعادة النظر في التقرير المقدم للجنة، والتزام جميع الأجهزة الأممية بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، ومنها القرار 2216، مؤكدا أن دعم الأمم المتحدة للميليشيات الحوثية أمر لا يمكن تبريره أو قبوله.
وأشار الوفد إلى أن ميليشيات الحوثي زرعت عشرات آلاف الألغام على الحدود السعودية، مستخدمةً أطفال اليمن، ما جعل المملكة تعيد 54 طفلاً تم العثور عليهم بعد تجنيدهم على أيدي هذه الميليشيات لزرع الألغام، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وطالب الوفد في ختام الجلسة اللجنة وكافة الجهات الأممية بالتنفيذ الكامل لحظر السلاح المفروض على ميليشيات الحوثي-صالح، ومحاسبة الجهات والدول التي تمولهم بالسلاح والتقنية لتطوير الأسلحة والمتفجرات بما فيها الألغام.وفق “أخبار 24”.
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