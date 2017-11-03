توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في المملكة اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم، وحائل، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
وأشار تقرير الأرصاد إلى أن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار قد يمتد ليصل حتى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وذكرت هيئة الأرصاد في تقريرها، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة، ويمتد تأثيرها على مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وقد تؤثر على الأجزاء الساحلية الجنوبية منها، فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة، وقد تتسب في هطول أمطار.وفق “أخبار 24”.
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