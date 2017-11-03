سجل مواطن من سكان حفر الباطن تنازله رسمياً عن قاتل ابنه مقابل دية بلغت 5 ملايين ريال، حيث حددت قبيلة شمر المبلغ مسبقاً، تقديراً لشفاعة أحد الوجهاء.
وأعلن شمران الشمري، وفقاً لـ “سبق”، تنازله عن قاتل ابنه “ممدوح”، مقابل الدية، بعدما زاره في منزله بحفر الباطن الشيخ متعب الهباس.
وكان المواطن فايز صباح الشمري قد قتل قبل عامين المواطن ممدوح شمران الشمري، بإطلاق النار عليه أثناء وجودهما في نزهة برية شمال حفر الباطن.
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