ابتكر المخترع السعودي مشعل الهرساني من جامعة الملك عبدالعزيز بالاعتماد على شعار مشروع “نيوم”، اختراعاً يسهم في توليد الطاقة، وأهداه إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
ويعتمد الاختراع، بحسب تقرير أوردته “الإخبارية”، على عبور السيارات على اسطوانات بلاستيكية مثبتة على الطرقات المؤدية إلى مدخل مدينة “نيوم”، بالاستفادة من احتكاك الإطارات على الإسفلت؛ لتوليد الطاقة.
وتم تسجيل الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعد 72 ساعة من تدشين مشروع “نيوم”، ويهدف الاختراع الذي سيوضع في شوارع المدينة؛ لجعل كل من يعبر بسيارته على هذه الإسطوانات مشاركاً في توليد الطاقة.وفق “أخبار 24”.
تقرير | سعودي يبتكر اختراعاً لتوليد الطاقة مستوحى من شعار #نيوم ويهديه لـ #ولي_العهد.#ستوديو_الإخبارية pic.twitter.com/PwhoMhMoXm
— ستوديو الإخبارية (@Studioekhbariy) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧
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