أقدمت فتاة تبلغ من العمر 20 سنة في مدينة الباحة على الانتحار، من خلال خنق نفسها بشال، أثناء وجودها في منزلها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الباحة العقيد سعد طراد، أن شرطة الباحة تلقت بلاغاً من مستشفى الملك فهد، يفيد بحضور مواطن إليهم، ومعه ابنته متوفاة.
وأضاف العقيد طراد أن الطبيب الشرعي عثر على آثار حزات حول رقبتها، وجرح قطعي في يدها اليسرى، لافتاً إلى أن الشرطة سمحت بتسليم الجثمان إلى ذويها، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.وفق “أخبار 24”.
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