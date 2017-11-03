توقع مختص في شؤون الطقس أن تشهد بعض مناطق المملكة بدايةً من اليوم (الجمعة) حالة عدم استقرار مناخي تزداد معها فرص هطول الأمطار، لافتاً إلى أن تلك الحالة سيصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة تصل إلى أقل من 10 درجات على شمال المملكة.
وقال المختص زياد الجهني وفقاً لـ”سبق”، إن حالة عدم الاستقرار المناخي ستشهدها مناطق الجنوبية والغربية، على أن تمتد نحو مرتفعات الطائف ومكة والمدينة وحائل وشمال القصيم، وشمال شرق المملكة وأجزاء من شمالها باتجاه تبوك والحدود الشمالية والجوف.
وأضاف الجهني أن الحالة المناخية تشمل سحب رعدية على مرتفعات جنوب وغرب البلاد وسواحلها من جازان وحتى جدة مروراً بالقنفذة والليث، وكذلك منطقة عسير ومكة والطائف والمدينة المنورة ورفحاء والحفر، مشيراً إلى أن تلك الحالة ستشتد ليلتي السبت والأحد على مكة والمدينة وحائل.
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