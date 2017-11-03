أدى جموع المصلين في جامع الراجحي بالرياض أمس (الخميس)، صلاة الميت على المقدم صيدلي ماجد الشهري أحد منسوبي المدرسة العسكرية للعلوم الصحية المساعدة، الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية خلال رحلة ابتعاثه بكندا.
وبّينت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المقدم “الشهري” كان مبتعثاً من قبل الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لنيل شهادة الدكتوراه في علم السموم بكندا قبل أن يتوفى إثر سكتة قلبية، مشيرة إلى أن لديه ٤ أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 14 عاماً.
ولفتت إلى أن زملائه حرصوا على إقامة صلاة الميت عليه قبل أيام في الجامع الكبير بالعاصمة الكندية أوتاوا وسط حضور أعداد كبيرة من المصلين والمعزين.
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