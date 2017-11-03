أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن جميع الوظائف التابعة للوزارة على نظام العقود المؤقتة بما فيها محو الأمية وبند 105 والأجر اليومي أوقف العمل بها منذ صدور الأمر السامي عام 1432 هـ بتثبيت شاغليها.
وأوضح العصيمي أن العقود المؤقتة استحدثت لسد العجز نتيجة عدم وجود الوظائف حينها وليس لها صفة الديمومة؛ لذا لم تعتمد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراك شاغليها في التأمينات.
وأضاف متحدث وزارة التعليم أن المخصصات المالية لأي موظف من موظفي الوزارة سواءً كان على الكادر التعليمي أو الإداري أو المستخدمين أو موظفي بند الأجور؛ لا يمكن صرفها كرواتب شهرية أو غيرها إلا عن طريق نظام الموارد المالية “فارس”، لافتاً إلى أن المزايا الوظيفية الممنوحة للموظفين الرسميين لا تحتسب لهم بما فيها الراتب التقاعدي واحتساب الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها.
وشدد على أن الوزارة تمتلك نظاماً إلكترونياً “تواصل” تتيح من خلاله الاستفسار عن كل ما قد يواجه المواطن والمواطنة من قضايا ترتبط بعملها، إلى جانب توفير الإجابة من الجهات ذات الاختصاص لديها، فضلاً عن إتاحة الفرصة للقاء مسؤولي الوزارة في حال تطلب الأمر ذلك.وفق “أخبار 24”.
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