أكد مسؤول كويتي أن أنظمة الكويت تمنع تدريب السعوديات على قيادة المركبات أو منحهن رخصة القيادة الكويتية، لافتاً إلى أن السماح للسيدات بقيادة المركبات في المملكة هو شأن داخلي، ولا يخص الأنظمة المعمول بها في الكويت.
وأوضح مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش، بحسب “الحياة”، أن الأنظمة الكويتية لا تمنح السعوديات الرخصة إلا في حالات معينة، كزوجات المواطنين والمقيمات في الكويت.
ونفى المسؤول الكويتي صحة ما تردد عن منع سيدات كويتيات من الدخول إلى المملكة بمركباتهن عبر منفذ النويصيب الحدودي، مشيراً إلى التزام الجمارك الكويتية وقادة المركبات من السيدات بالمدة المحددة في الأمر السامي السعودي، الخاص ببدء تنفيذ قيادة المرأة اعتباراً من شهر شوال القادم.
وبيّن الحشاش أن السعوديات سيتمكن من استبدال الرخص في الكويت بعد إصدارها من المملكة، في حال رغبن في الإقامة الدائمة داخل الكويت، على ألا يُسمح لهن بالقيادة في الكويت بالرخص السعودية لأكثر من 3 أشهر.
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