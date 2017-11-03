دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم (الإثنين) المقبل.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إنه تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الإثنين القادم، داعياً الجميع بأن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله.
وشدد الديوان الملكي إلى ضرورة الإحسان إلى عباد الله والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، كما ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء.
واختتم البيان: “نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج