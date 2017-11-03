تواصل مجمعات التعاون الطبية حملتها التوعوية لسرطان الثدي تحت شعار #خليها_لحظه_تصنع_فرصه على مستوى محافظتي الخرج والدلم وسط تفاعل كبير من المجتمع لدعم هذه الحملة بداية من تصدر هاشتاق الحملة الى المستوى الثاني بالمملكة العربية السعودية ولمدة يوم كامل ونهاية بالحفل الختامي بالتعاون مع جامعة سطام ممثلة بإدارة العلاقات العامة3
وياتي ذلك تزامناً مع البرنامج الوطني في شهر إكتوبر للتوعية بسرطان الثدي.
حيث كانت الحملة تهدف إلى نشر الوعي بين السيدات وإتخاذ التدابير الضرورية والوقائية للحماية من الإصابة بالمرض من خلال الفحص المبكر للقضاء على المخاوف والإطمئنان على صحتهن.
-سفيرات الحملة :
لم تكتف مجمعات التعاون الطبية بإدارة هذه الحملة بل بادرت بإطلاق أكبر برنامج تطوعي على مستوى المحافظة بمشتركين تجاوز عددهم الـ 150 مشتركة للمساهمة في نشر هذا الحدث وإقامة الفعاليات والمعارض المصاحبة لإيصال المعلومة لأكبر شريحه ممكنة وسط منافسه بين المتطوعات للحصول على لقب سفيرة حملة #خليها_لحظه_تصنع_فرصه والتي توجت في الحفل الختامي بطقم ذهب بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة / أضواء بنت فهد بن سعد آل سعود عرفانا لهذا الجهد والحث على بذل العمل التطوعي الذي من شأنه تعزيز المفاهيم الإيجابية في المجتمع .
-تفاعل مؤسسي :
كما تفاعلت شركة دايتا للقهوة والماكولات الصحية والشريف للمجوهرات وجمال العروسة ومياه قطاف لإنجاح وإبراز هذا الحدث
وبادرت الشريف للمجوهرات بدعم المتعافيات من سرطان الثدي وتكريمهن.
كما لاقت الحملة صدى واسع بين المجموعات والجمعيات الصحيه والتطوعية للمشاركة في هذا الحدث حيث قام فريق المشاة النسائي بالقدوم من الرياض لتفعيل هذا الحدث وإبراز دور المشي في المحافظة على صحة المرأة بشكل عام.
ومن جانبها وعدت مجمعات التعاون الطبية بإقامة مجموعة مستقبلية من الأنشطة المجتمعية التي تخص الجانب الصحي بشكل جديد للوصول الى الأهداف المرجوة من حملاتها من رفع مستوى الوعي الصحي للفرد والعائلة .
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