رعت مساعد مدير التعليم ا. سماح بنت مبارك آل ذيبان اللقاء السنوي ( قطوف من الميدان ) للمرشدات الطلابيات بمحافظة الخرج اليوم الخميس 1439/2/13 بمقر مركز اليمامة الاجتماعي والحضاري . بحضور رئيسة قسم التوجية والإرشاد أ. هند الرحمه والمشرفات التربويات بقسم التوجيه والإرشاد والمرشدات الطلابيات في محافظة الخرج .
بدأ اللقاء بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم . ثم مقدمة ترحيبية ألقتها المشرفة التربوية ا. غادة العمري حيث رحبت بمساعدة مدير التعليم ا. سماح الذ يبان ولرئيسة قسم التوجيه والإرشاد ا. هند الرحمه ولمنسوبات إدارة التعليم وللمرشدات الطلابيات .
عقب ذلك كلمة مساعد مدير التعليم ا. سماح الذيبان رحبت فيها برئيسة قسم التوجية والإرشاد وبمنسوبات الإدارة والمرشدات الطلابيات .
تحدثت الذيبان في بداية كلمتها عن أهمية المرشدات الطلابيات وتعتبر فئة من الفئات المهمة في الهيكل التعليمي والدور الذي يقومون به وأكدت على الدور الذي ينبغي أن تقوم به المرشدة الطلابية وهو أن تقوم بدور الأم الحانية لطالباتها بأن تهتم بالطالبة من جميع النواحي بأسلوب وتصرف حسن وتحرص على جانب التعاملات معها من قبل منسوبات المدرسة .
تلا ذلك (وقفات ارشادية) نفذتها رئيسة القسم ا. هند الرحمة :
الوقفة الأولى : التحلي بالأخلاق الفاضلة قولا وعملا ، وأن تكون قدوة حسنة في الصبر والامانة وتحمل المسؤولية.
الوقفة الثانية : أن تتحلى المرشدة بالمرونة في التعامل مع حالات الطالبات وعدم التقيد بأساليب محددة في فهم مطالبهم وحاجاتهم الارشادية.
الوقفة الثالثة : أن تتميز المرشدة بالاخلاص وتقبل العمل في مجال التوجيه والإرشاد كرسالة وليس كوظيفة.
الوقفة الرابعة :أن تتجنب المرشدة إقامة علاقات شخصية مع الطالبة.
الوقفة الخامسة : أن تبتعد المرشدة عن التعصب كافة والالتزام بأخلاقيات العمل المهني.
الوقفة السادسة : أن لا تستخدم المرشدة أدوات فنية أو أساليب مهنية لاتجيد تطبيقها وتفسير نتائجها.
الوقفة السابعة : عدم تدخل المرشدة في ديانة الطالبة أو مذهبها.
الوقفة الثامنة : أن تلتزم المرشدة بالسرية على مايقدم لها وتتطلع عليه من أسرار الطالبة وبياناتها الشخصية.
الوقفة التاسعة : على المرشدة المشاركة في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات والإستفادة من خبرات الآخرين .
بعد ذلك ، ألقت المرشد الطلابية أ. نجلاء الودعاني والمشاركة بجائزة التميز في دورتها الثامنة وحصولها على درجة التميز من المتوسطة التاسعة تجربة بعنوان ( أبدعتي فتميزتي)
وتحدثت المرشدة الطلابية أ. أمل المكتوم من الثانوية الرابعة عن تجربة في معالجة الانضباط المدرسي بعنوان ( أروع غراس ).
وقد قام بمناقشة محاور اللقاء مشرفات التوجيه والإرشاد منها : (آلية التحويل وحدة الخدمات الإرشادية ) لمشرفة وحدة الخدمات الإرشادية فوزية العمري ألقتها بالنيابة مشرفة وحدة الخدمات الإرشادية أ. أشواق القحطاني .
تلا ذلك ، كلمة المرشدة الطلابية ا. نوره الطليان من الثانوية السادسة عشر عن التوعية المدرسية بأمن المعلومات .
وشاركت المرشدة الطلابية أ. تركية المطيري من المتوسطة الخامسة عشر بتجربة فعالة في تنفيذ برنامج خصائص النمو بعنوان ( اقبلوني كما أنا ) .
بعد ذلك ورقة عمل (دور المرشدة في برنامج تكافل ) ألقته منسقة برنامج تكافل أ. غادة العمري ..
وقد تخلل اللقاء عدة مناقشات وتوصيات .
في ختام اللقاء عبرت مساعدة مدير التعليم ا. سماح الذيبان عن سعادتها في عقد مثل هذه اللقاءات لما فيها من تبادل الخبرات وشكرت مركز اليمامة الاجتماعي والحضاري على حسن الاستضافة وشكرت جميع المرشدات على جهودهن المبذوله في الميدان وتفاعلهم لحضور مثل هذه اللقاءات والاجتماعات التي من شأنها أن تطور عمل المرشدة في المدارس .
والشكر موصول لفريق قسم التوجيه والارشاد على حسن تعاونهم وتنظيمهم هذا اللقاء ..
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