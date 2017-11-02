أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، عن إطلاق مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لموظفي الوزارة، بهدف قياس مستوى الموظف بجهة عمله من جانب النواحي السلوكية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أن المشروع سيوفر الفرصة لموظفي القطاع الحكومي للمشاركة في تعبئة الاستبيان من خلال جهات عملهم التي يعملون بها، حيث ستساعد نتائج الاستبيان في عملية التحسين والتطوير لبيئة العمل الحكومي.
وبيّن البيان أن علاقة مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي ترتبط بأهداف برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية.وفق “أخبار 24”.
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