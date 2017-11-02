فاجأ طاقم رحلة الخطوط السعودية المتجهة من مدريد إلى المملكة بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه بحفل على متن الطائرة، احتفاء بالبطلين نواف المالكي الفائز بذهبية بطولة العالم للكاراتيه، وسند سفياني صاحب برونزية البطولة، وذلك على ارتفاع 38 ألف قدم.
وفوجئ ركاب الطائرة السعودية المتجهة من العاصمة الإسبانية مدريد للمملكة بكابتن الطائرة يرحب ببعثة المنتخب السعودي للكاراتيه، ويعلن عن احتفال الطاقم بالبطلين نواف المالكي وسند سفياني، المتواجدين على متن الطائرة ضمن أفراد البعثة والفائزين بذهبية وبرونزية بطولة العالم للكاراتيه، المقامة بإسبانيا بمشاركة المنتخب السعودي.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة اليوم الخميس أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يسحب تورتة الاحتفال، ليعلن بعدها كابتن الطائرة عن بدء الاحتفال، فيما أظهر أحد المقاطع المتداولة البطلين المالكي وسفياني وهما يعبّران عن شكرهما وامتنانهما لطاقم طائرة الخطوط السعودية.وفق “أخبار 24”.
البطل السعودي حامل ذهبية العالم في الكاراتيه، والبطل سند سفياني حامل البرونزية، يشكران الناقل الوطني.
شكراً لـ #الخطوط_السعودية pic.twitter.com/IyghrPwMe4
— منيـف الحـربي (@munifalharbi) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧
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