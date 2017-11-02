اتجهت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم (الخميس)، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة على متن طائرة وطنية خاصة، للدخول في معسكر إعدادي وخوض 3 مباريات ودية خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر الجاري، برئاسة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت.
وانضم اللاعبون إلى مقر التجمع ظهر اليوم، حيث خضعوا للفحوصات الطبية، حيث استبعد المدير الفني للأخضر إدغاردو باوزا المدافع عبدالله الحافظ ولاعب الوسط نواف العابد فيما استدعى مدافع القادسية محمد خبراني.
وجاء قرار استبعاد الحافظ والعابد بناءً على إصابة الحافظ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي وعودة الإصابة السابقة للعابد. حسب ماذكره التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب.وفق “أخبار 24”.
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