أعلنت سفارة المملكة في واشنطن، اليوم الخميس، أن آخر موعد لاستلام طلبات التعويضات من المواطنين المتضررين من إعصار “إرما” سيكون الاثنين المقبل.
وكانت السفارة قد أعلنت في وقت سابق عن صدور توجيه الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين في الولايات المتحدة بآلية الحصول على التعويضات للمواطنين المتضررين من إعصار (إرما)، مطالبةً بتزويدها بكافة الوثائق التي تثبت تحملهم تكاليف الإخلاء.
وطالبت السفارة كافة المواطنين المقيمين في نطاق منطقة الإخلاء بسبب الإعصار بتزويدها بالوثائق التي تُثبت تحملهم تكاليف الإخلاء إلى مناطق آمنة حسب الاستمارة المرفقة، وبعثها إلى البريد الإلكتروني (citizen966@saudiembassy.net)”؛ كما أرفقت الوزارة استمارة لتعبئتها.وفق “أخبار 24”.
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