أشار وزير التعليم السعودي أحمد بن محمد بن أحمد العيسى، اليوم (الخميس)، إلى أن المملكة تهتم بالطلبة غير السعوديين المقيمين على أرضها، والبالغ عددهم حوالي 900 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس التعليم العام.
وقال الوزير، خلال مشاركته في الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام لليونيسكو، إن المملكة قدمت كذلك برنامج المنح الدراسية للطلبة الأجانب للدراسة بالمملكة، حيث يحظون بنفس معاملة الطلاب السعوديين.
كما أوضح العيسى خلال كلمته أن من بين الطلاب الأجانب الذين يدرسون بمدارس المملكة، هناك 287 ألف طالب وطالبة يحملون الجنسية اليمنية و148 ألف .طالب وطالبة يحملون الجنسية السورية.وفق “أخبار 24”.
فيديو | وزير #التعليم: #المملكة اهتمت بالطلبة الغير السعوديين المقيمين على أرضها. #الإخباريةpic.twitter.com/0epTYoius1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧
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