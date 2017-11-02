أصدر المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتكليف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي رئيسا للهيئة الملكية.
ويمتلك العتيبي تاريخًا طويلاً من العمل داخل الهيئة، حيث سبق له العمل في منصب الرئيس التنفيذي لعدة سنوات، كما تم تكليفه القيام بمهام ومسؤوليات مدير عام الهيئة الملكية بالجبيل اعتباراً من غرة ذي القعدة 1430هـ.
يشار إلى أن “العتيبي” يأتي رئيساً للهيئة الملكية خلفا للأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، الذي قضى أكثر من 15 عاما من الإنجازات في الهيئة، أو كرئيس لمجلس إدارة شركة سابك.وفق “أخبار 24”.
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