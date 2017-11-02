أُعلن اليوم (الخميس)، أن الإدارة العامة للمرور وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ستوقعان قريبا مذكرة تفاهم لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة السيارات بمواصفات عالمية.
وكانت الجامعة قد أعلنت الشهر الماضي عن نيتها فتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء بالتعاون مع الجهات المختصة، على إثر الأمر السامي الذي نص على البدء في إصدار رخص قيادة السيارات للنساء اعتبارا من 10 شوال القادم.
كما أن مديرة الجامعة، الدكتورة هدى العميل، وصفت في حينه تمكين المرأة من قيادة السيارة، بأنه قرار تاريخي ضمن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في المملكة.وفق “أخبار 24”.
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