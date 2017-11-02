سعد بن سليمان الفريخ

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مصادر: الأهلي متمسك بموقفه في قضية العويس.. والشباب يحدد 3 شروط لقبول الحل الودي

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