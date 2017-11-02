كشفت مصادر عن تباين مواقف ناديي الأهلي والشباب من قضية اللاعب محمد العويس، ففي حين يصر الأهلي على عدم التراجع، حدد الشباب 3 شروط للتنازل هي: الاعتذار، ودفع كامل مبلغ الانتقال، ومعاقبة الأطراف التي تسببت باختفاء اللاعب.
وتأتي هذه المواقف المتباينة من طرفي قضية اللاعب محمد العويس، وفقاً لـ”عكاظ”، في وقت استبعد فيه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ الحل الودي للقضية، مشيراً لوجود طرف ثالث لا يرغب في حل القضية وديا، متمنياً عدم تعرض الناديين لأي ضرر.
وأكدت المصادر أن الشباب لن يتنازل إلا في حال سدد الأهلي قيمة انتقال اللاعب كاملة، ومعاقبة الأطراف التي لعبت دوراً في اختفاء اللاعب من معسكر المنتخب الوطني وعودته في ليلة التوقيع بعد دخوله الفترة الحرة، واعتذار النادي الأهلي عن الخطأ.
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