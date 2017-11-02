رفض عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار الخوض في أي تفاصيل عن زياراتهم التفتيشية المقبلة للبحث عن منتهكي حقوق علامات الأندية السعودية التجارية في الأسواق، مشددا على أن حملات فرق الوزارة التفتيشية تنطلق بتنسيق خاص وسرية كاملة.
وأضاف “تطبيقا لنظام العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية لشعارات الأندية الرياضية، تنفذ الوزارة جولات رقابية للتأكد من عدم بيع ملابس ومستلزمات رياضية مقلدة، وعلى أصحاب المحال الالتزام بالنظام تجنبا لتطبيق العقوبات المقررة”.
وانطلقت الجولات الرقابية على المحال والأسواق للحفاظ على مكتسبات الأندية السعودية وعلامتها التجارية في الثامن من آب (أغسطس) 2016. وأقفل فريق وزارة التجارة والاستثمار السبت الماضي محلا خاصا بالاتصالات والهواتف المحمولة في بريدة لقيامة بتوزيع أغلفة هواتف محمولة تحمل شعار نادي الهلال بمناسبة فوز فريقه على نظيره النصر 2/1 في قمة الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين. واكتشف مخالفة المحل عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، حيث تم دهمه بشكل مفاجئ خلال حملة التوزيع المجاني.
وقام عضو هيئة الضبط بإعداد محضر إثبات واقعية، وإقفال المحل، مصادرة وإتلاف البضاعة، واستدعاء صاحب المحل لمراجعة فرع الوزارة في بريدة لسماع أقواله ولتحديد مصدر البضاعة.وفق “الإقتصادية”.
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