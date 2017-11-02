علمت من مصادرها الخاصة، أن هيئة الرقابة والتحقيق استدعت أحد وكلاء اللاعبين المعتمدين لدى لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم لاستجوابه في بعض المواضيع المتعلقة بملف قضايا نادي الاتحاد، وورود اسمه في عدد من عقود اللاعبين المحترفين بالنادي وبعض المدربين، والاستفسار عن المبالغ الكبيرة التي جاءت في الاتفاقيات التي وقعت بينه وبين الإدارات السابقة في الاتحاد دون الالتزام ببنود لائحة وسطاء اللاعبين.
وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة من رؤساء نادي الاتحاد سبق لهم أن تعاملوا مع الوكيل في أكثر من 12 عقدا ما بين مدرب ولاعب سواء محلي أو أجنبي، البعض منها عقود تخص لاعبين محليين ما زالت سارية المفعول، إذ تم إلغاؤها والتوقيع من جديد على عقود أضخم وفترات أطول.
يذكر أن عددا من رؤساء نادي الاتحاد وبعض أعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة على النادي من الذين وردوا في التحقيق سيتم استدعاؤهم .وفق «عكاظ».
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