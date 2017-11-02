قال دانيال كارينيو، المدير الفني للشباب، إن فريقه لعب أمام الهلال “أقوى وأفضل فريق في قارة آسيا، والذي يقوده مدرب كبير جدا، هو رامون دياز”، لذلك قرر اللعب بطريقة دفاعية، للحد من خطورة لاعبي الهلال.
وأضاف كارينيو، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريقين (1-1)، أنه لم يدخل اللقاء من أجل التعادل، وحاول كسب المواجهة، لكن ظروف المباراة أجبرت فريقه على التراجع.
وأشاد كارينيو بلاعبه الجزائري، محمد بن يطو، وقال إنه قدم أداءً مميزًا في التدريبات الماضية، ودخوله الملعب سبب متاعبًا للخصم.
وأردف المدرب: “في الشباب سيلعب الأفضل، وليس من يحمل جواز سفر جميل، حظوظ اللاعب المحلي في المشاركة، مثل الأجنبي”.وفق “كووورة”.
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