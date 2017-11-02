احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بلاعب النصر والمنتخب السعودي ماجد عبدالله، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 58 لمولده.
ونشر حساب “فيفا” باللغة العربية على “تويتر” صورة قديمة لماجد عبدالله حينما كان لاعباً وهو مرتدياً لزي المنتخب السعودي، حيث قال إنه أسطورة المنتخب السعودي وعلامة بارزة في تاريخ نادي النصر، مشيراً إلى فوزه بجائزة أفضل لاعب في آسيا 3 مرات أعوام1984 – 1985 – 1986″.وفق “أخبار 24”.
🇸🇦أسطورة المنتخب #السعودي 💚
علامة بارزة في تاريخ #النصر 💛
أفضل لاعب في آسيا 1984-1985-1986
🎂عيد ميلاد سعيد ماجد عبد الله، 🎈58 عاماً اليوم! pic.twitter.com/nfyeRuh7XV
— عربي – FIFA.com (@fifacom_ar) 1 novembre 2017
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