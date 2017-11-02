صحة الفم والاسنان تعني السلامة من الالام التي تصيب الفم والوجه ومن الامراض التي تصيب دواعم الاسنان ( اللثة) مم تسوي الاسنان وفقدانها ومن الاضطربات التي تصيب الفم واللثة ومن هذا المنطلق اقامت روضة ملتقى الريان الاهلية بتفعيل اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان في الخميس الموافق : ١٤٣٩/٠٢/١٣
بتوعية الاطفال وارشادهم للمحافطة على سلامة اسنانهم من التسوس وقد قامت معلمات الروضة بعمل اركان لتثقيف الطفل وارشادة ومنها ” ركن عيادة الطبيب أ/ لمى الجوير – أ/ لطيفة الترفان ” ركن المطويات والتوزيعات أ/ نورة القحطاني – أ/ الجوهرة الهذيلي ” ركن شرح عن نظافة الاسنان أ/ الهتون القويفلي – أ/ ندى المحسن ” ركن الاغذية المفيدة والغير مفيدة أ/ البتول الحربي – أ/ خلود الهزاع ” واستضافة الروضة طبييب د/ اميرة محمد عبداللطيف علي من مستوصف التعاون الثاني بالخرج لتعليم الاطفال كيف نحافظ على اسناننا نشكرا الدكتورة على استضافتها لنا ونشكرا المعلمات على جهودهم المبذولة وتعاونهم معنا .
قائدة الروضة / أسماء العيصان مشرفة النشاط مها الشملان
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