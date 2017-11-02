ذكر مسؤول في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات التي دخلت المملكة خلال عام 2016م بلغ 230 مليون جهاز.
وأشار المهندس عبدالمجيد العتيبي بحسب “مكة”، إلى أن الانفاق السنوي على هذه الأجهزة بلغ 25 مليار ريال ما يمثل 23% من حجم الإنفاق بالقطاع.
وقال العتيبي خلال ورشة بعنوان “الصادرات والواردات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات” نظمتها غرفة الشرقية أمس، إن الهيئة تهدف لمطابقة جميع الأجهزة للمواصفات الفنية المعتمدة لتسريع وتسهيل الفسح الجمركي لها.
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