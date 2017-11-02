شهرت الهيئة العامة للمنافسة بشركة تعمل في مجال الغازات الطبية الصناعية، وغرمتها 12 مليون ريال؛ لارتكابها عددا من المخالفات.
وألزم حكم مخالفة نظام المنافسة الصادر بحق شركة عبدالله هاشم للمعدات والغازات الصناعية المحدودة، الشركة بنشر الحكم على نفقتها في صحيفتين محليتين.
وتضمنت المخالفات التي ارتكبتها الشركة، الاتفاق مع المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة، وغرمت بسببها 5 ملايين ريال، والاتفاق مع المنتجين على تقسيم الأسواق والمناطق في مناقصة وزارة الصحة، وغرمت بسبب ذلك 4 ملايين ريال، إضافة إلى قيامها بإرغام العميل على عدم التعامل مع منافس آخر، وغرمت بسبب ذلك 3 ملايين ريال.وفق “أخبار 24”.
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