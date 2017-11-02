قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى إنه سيتم تقديم إضافات ومنتجات تأمينية جديدة للنساء بعد تطبيق قرار السماح لهن بقيادة السيارات.
وأضاف أن شركات التأمين ستكون مستعدة لإصدار وثائق تأمين للنساء، مبيناً وفقاً لصحيفة “اليوم” أن بعض الشركات ستقدم إضافات ومنتجات جديدة لمساعدة المرأة عند قيادتها السيارة.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتأمين بغرفة الشرقية صلاح الجبر أن نسبة وقوع حوادث السير عند النساء ستكون أقل مما هي عند الرجال، وذلك لأن المرأة بطبعها ملتزمة ودقيقة في التقيد بالأنظمة والتعليمات.
ونفى صحة ما يتردد بأن تكلفة التأمين للمرأة ستكون أعلى من الرجال، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك فرق، بل أن النساء سيكن أكثر المستفيدات من خصومات السجلات النظيفة المطبقة حالياَ بشركات التأمين.
وكانت شركات التأمين أكدت أن أنظمة التأمين لن تفرق بين الرجال والنساء، وتتعامل بشفافية في ذلك انطلاقاً من مسؤوليات مؤسسة النقد النظامية في حماية كافة العملاء.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج