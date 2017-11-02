أنقذت مريضة فلبينية متوفاة دماغياً كانت منومة بمستشفى الملك خالد في تبوك حياة 3 مرضى في الرياض وتبوك، بعد أن نجح أطباء في نقل أعضاء منها وزراعتها للمرضى الثلاثة.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني، أن فريقاً طبياً بالمركز السعودي لرزاعة الأعضاء نجح في نقل وزراعة أعضاء من مريضة فلبينية “39 عاماً” توفيت دماغياً بمستشفى الملك خالد بتبوك لثلاثة مرضى، اثنان منهما في الرياض والثالث في تبوك.
وأضاف المتحدث، أن عمليات نقل الأعضاء من المريضة الفلبينية جاءت بعد إخطار زوجها والحصول على موافقة كتابية منه، وجرى نقل الأعضاء منها للمرضى الذين كان أحدهم بحاجة لزراعة رئة والثاني بحاجة لرزاعة قلب، بينما زرعت الكلى للثالث.وفق “أخبار 24”.
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