أظهرت صورة متداولة عاملات في مستشفى العلايا العام نائمات في إحدى ممرات المستشفى.
وذكر متداولو الصورة أن العاملات ينمن بهذه الطريقة لأن غرفهن صغيرة جداً وبعض دورات المياه لا يوجد بها كهرباء.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله الغامدي إن العاملات يتبعن لمتعهد الصيانة والنظافة في مستشفى العلايا العام في مناوبة ما بعد منتصف الليل، ويعملن في عنبر تنويم النساء.
وأبان أن الصورة التقطت بواسطة مرافقة لإحدى المريضات، وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة وتقديم بلاغ ضدها.وفق “أخبار 24”.
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