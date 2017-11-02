نفذت وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس، حكم القتل تعزيراً في مهرب بمنطقة تبوك، لتهريبة كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن المدعو سليمان بن عطالله بن عوده العطوي، كان قد ألقي القبض عليه عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وأحيل إلى المحكمة وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً.
وأيّد الحكم كلٌ من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني المذكور صباح اليوم الخميس بمنطقة تبوك.وفق “أخبار 24”.
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